Yüksekova sis altında Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede evler sisten kayboldu

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken evler ise kayboldu.

Yüksekova içinde başlayan Sibirya soğukları ilçede hayatı adeta durma noktası getirdi. İlçede görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor. Günlerdir etkili olan soğuk havalar, ilçede sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisle birlikte hayatı durma noktasına getirdi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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