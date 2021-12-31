Yüksekova'da yoğun sis 

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.

İlçede geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuk başladı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, bugün de yoğun sis etkili oluyor. İlçe merkezini kaplayan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü. Yollarda olan sürücüler, sis farlarını yakarak, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Yükseklerde sis manzarası ise görsel güzellik oluşturdu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-12-31 11:01:24



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