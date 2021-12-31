Hakkari'de İHA destekli operasyon; 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen jandarma operasyonunda, 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Güvenli ve Yılmaz köyü kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, bölgeye İHA destekli operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 103 kilo 500 gram eroin, 10 kilo 500 gram metamfetamin ile 3 at ele geçirildi. 1 şüpheli de gözaltına alınırken, ekiplerin bölgedeki operasyonları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-12-31 16:27:13
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