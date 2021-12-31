Hakkari’de 103 kilo eroin ele geçirildi

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 103 kilo 500 gram eroin ile 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdı, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Yüksekova ilçesi Güvenli ve Yılmaz köyleri kırsal alanında operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda 103 kilo 500 gram eroin ve 10 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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