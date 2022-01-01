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Hakkari polisinden yılbaşı denetimi

İHA

Hakkari polisinden yılbaşı denetimi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yılını denetim yaparak geçirdiler.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında kent merkezinde çeşitli yerlerde denetim yaptı. Uygulama noktasında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler ayrıca kentin işlek noktalarındaki çok sayıda eğlence mekanında kimlik kontrolü ve kaçak içki denetimi yaptı.
Yeni yılını caddelerde ve eğlence mekanlarını denetleyerek geçiren Hakkari polisi sabah saatlerine kadar denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

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