Yüksekova’da yeni yıl coşkusu

– Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar 2022 yılına kutlama yaparak girdi.

Yüksekova ilçesinde vatandaşlar önceden rezerve ettikleri eğlence merkezlerini doldurarak 2022’yi kutladı. Soğuk havalara aldırış etmeyen vatandaşlar, ilçenin faklı noktalarından bulunan eğlence merkezlerini doldurarak geç saatlere kadar doyasıya eğlendi. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde eğlenen vatandaşlar, halay çekmeyi de ihmal etmedi.

Eğlence merkezlerine akın eden vatandaşlar, yerel sanatçıların verdiği müzik şöleni eşliğinde eğlenirken, bazı vatandaşlar ise geç saatlere kadar Cengiz Topel ve İpekyolu caddesinde gezdi.

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