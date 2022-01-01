Vali Akbıyık, güvenlik güçleriyle yeni yıla girdi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, güvenlik güçleriyle yeni yıla girdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Depin Polis Kontrol Noktası ile Kale2 ve Kale3'ü ziyaret eden Vali Akbıyık, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayarak görevlerinde başarı diledi.

Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerle de bir araya gelen Akbıyık, Üzümcü ve Geçimli'deki jandarma karakol komutanlıkları ile Şine Köprüsü Kontrol Noktasındaki güvenlik güçleriyle de bir araya geldi.

Ardından Çukurca Jandarma Komando Taburuna geçen Vali Akbıyık, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Başlama çalıp türkü söyleyen jandarma ekiplerini dinleyen Vali Akbıyık’a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da eşlik etti.

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