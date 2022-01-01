Belediye ekipleri zorlu kış şartlarına meydan okuyor

– Hakkari’nin Kıran Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekenin donması üzerine belediye ekipleri kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen çalışma başlattı.

Kıran Mahallesi üst kısımlarında yaklaşık 500 hanenin içme suyu ihtiyacını karşılayan şebeke dondu. Mahallenin susuz kalması üzerine belediye ekipleri hemen harekete geçti. 2 iş makinesi ile donan şebekeye müdahale eden ekipler, yer yer kar yağışı ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Ateş yakan ekipler bir taraftan ısındılar diğer taraftan ise çalışmalarına devam ettiler.

Donan şebekenin yeniden açılması ve mahalleye su verilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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