Yoğun sis beraberinde kaza getirdi

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sisten dolayı iki tır çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesiyle bir tır, önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada ölü ve yaralı olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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