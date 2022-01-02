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Başkan Demirci'den örnek davranış AK Partili Demirci, maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor

İHA

Başkan Demirci'den örnek davranış AK Partili Demirci, maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor

Hakkari'nin Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, göreve geldiği ilk günden beri başkanlık maaşının tümünü ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan insanlara bağışlıyor.
İHA muhabirine konuşan Başkan İsmail Demirci, ''Göreve başlarken kendi kendime bir karar verdim. Alacağım maaşımı son görev günüme kadar kendime ve aileme harcamadan mağdur insanlarımıza kullanacağım dedim ve hep öyle yaptım. Maaşa ihtiyacım yok. Yüce Rabbim bana zaten varlık bahşetmiş. Olmayanları da düşündüğünüz zaman Müslümanlığın önemli bir görevini ifa etmiş olursunuz. Dilerim ülkemizde imkanı olan pek çok başkan da benim gibi hareket eder" dedi.

"Başkanlık ateşten gömlek giymektir"
Başkanlığı süresince beş bin nüfuslu beldeye 1,5 milyon değerinde hizmet getirdiğini ifade eden Başkan Demirci, "Belde olarak beş bine yakın bir nüfusa sahibiz ve bu nüfusun istek ve taleplerine belediye olarak cevap vermeye çalışıyoruz. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ilgili bakanlıkların teveccühleri ve yakın ilgileri sayesinde Durankaya beldemize 1,5 milyona yakın hizmet getirebilmemin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye başkanı olmak gerçekten de ateşten gömlek giymek demektir" ifadelerini kullandı.

"Durmak yok yola devam"
Hizmet yolunda epey yol aldıklarını ve yola devam edeceklerini aktaran Demirci, "Günümüzde insan evinde iki çocuğunu zor idare edebilirken biz belediye olarak beş bin insana hizmet ve çalışmalar yapmak üzere bakmakla mükellef kılındık. Onlar için ne yapsam azdır. Allah çok şükür göreve başladığım ilk günden beri Durankaya beldemizi kalkındırmak ve geliştirmek için epeyi yol aldık ama bu demek değildir ki işimiz bitti, daha çok çalışacağız ta ki halkımızın arzuladığı en son hizmete kadar gece gündüz ayakta olmak zorunda olduğumuzun bilinci ile hareket ediyoruz" diye konuştu.

"İnsanlarımız tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor"
Kent genelinde hiçbir fabrikanın olmadığından yakınan Demirci, "İnsanlarımız tarım, hayvancılık, koruculuk ve serbest meslek ile geçimini sağlıyor. Yollarımızı, altyapı hizmetlerimizi, içme suyu sorununu, belediyemizin araç gereç sorunlarının büyük bir kısmını çözdük. Kar yağışı nedeniyle beldemizin tüm yollarını açtık. Mezarlıklarımıza çevre düzenlemesi yaptık ve akasya fidanları ektik. Taziye evlerimizi kurduk. Durankaya Spor Kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

"Personel azlığına rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz"
Demirci, her zaman halkla iç içe olduklarını söyleyerek, “Engelli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Az bir personel kadromuzla beş bin insanı mutlu etmek için mücadele ediyoruz. Pandemi için beldemizi düzenli dezenfekte ediyor; halkımıza, okullara ve sağlık merkezlerimize hijyenik ürünlerde katkılar sunuyoruz. Çalışmalarımıza hiç ara vermeden tüm belediye çalışanları ile beraber devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.

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