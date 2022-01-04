Hakkari Valisi Akbıyık: "Birinci vazifemiz eğitim"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında Spor Lisesi'nde yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Merzan Mahallesi’ndeki Spor Lisesinden düzenlenen kütüphane açılışından konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte öncelliğin eğitim olduğunu ifade etti. Vali Akbıyık, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kapmayası çerçevesinde Hakkari’de hayırsever vatandaşlarımızı ve kurumlarımızın desteğiyle 93 kütüphane yapıldı. Hakkari’de kütüphanesiz okul kalmadı. Şimdi inşallah okulların içini kitaplarla dolduracağız. Biz Hakkari’de ilk günden beri birinci vazifemiz eğitim dedik, kitap dedik. Bu çerçevede var gücümüzle, kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, STK'larımızla çalışıyoruz. Bunun temellerini de görüyoruz. Tıp, mühendislik, hukuk, siyasal ve çok güzel okullar kazanıyorlar. Eğitimin kalitesi Hakkari’de her geçen gün artıyor. Artık Hakkari son sıralarda değil. Hakkari’de ‘Bir Kitap Bir İnsan’ kampanyamız da devam ediyor. Herkes bir kitap okuyacak. ‘Sağlıklı Spor Sporla Gelecek’ kampanyamızda devam ediyor'' dedi.

Konuşmanın ardından Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür kütüphane açılışını gerçekleştirdi. Açılışından ardından Akbıyık ve berberindekiler, öğrencilere sınavlara hazırlık test kitabı dağıttı. Daha sonra Akbıyık ve beraberindekiler, Bulak Mahallesi’nde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezini ziyaret etti. Merkezde eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Akbıyık, başarı dileklerinde bulunarak buradan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.