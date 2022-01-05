Hakkari belediyesinden buz ve karla mücadele çalışmaları

Hakkari Belediyesi ekipleri, ana arterler başta olmak üzere değişik noktalarda kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.

Hakkari Belediyesi tarafından 6 araç ve 11 personel ile sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Çarşı merkezinin değişik noktalarındaki kar yığınları ve geçit vermeyen buz kütleleri iş makinelerinin yardımıyla temizlenirken, toplatılan kar ve buz yığınları, kamyonlarla kent dışına taşınıyor. Son günlerde havaların soğuması ile birlikte caddelerin adeta buz patenine dönüştüğünü belirten esnaf, sabah saatlerinde bir taraftan kar diğer taraftan ise buzla mücadele çalışması başlatan belediye ekiplerini teşekkür ettiler.

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