Duvar içinde başı deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde duvar içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin İpekyolu üzerinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Çatıdan inmeye çalışan kedi, duvar deliğinden geçtiği sırada başı deliğe sıkıştı. Kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin sıkıştığı yerde çalışma başlattı. Duvarın içinde başı sıkışan kedi hiçbir şekilde çıkarılamayacağını fark eden ekipler, son çare olarak duvarı balyozla kırarak kediyi kurtardı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakılırken, kurtarılma anını izleyen vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.