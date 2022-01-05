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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOSGEB'te mikro ve küçük işletmelere destek programı başvurusu başladı

İHA

KOSGEB'te mikro ve küçük işletmelere destek programı başvurusu başladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Hakkari İl Müdürlüğü, mikro ve küçük işletmelere destek programı başvurusunun başladığını duyurdu.
Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan KOSGEB Hakkari İl Müdürü Cihat Gür, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı kapsamında faizsiz ve geri ödemeli destekler için başvuruların başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası istihdam sağlayan mikro ölçekli işletmeler için verilen KOSGEB desteğinin ayrıntıları belli olduğunu söyledi. Destek Programı’nın başvuru şartlarında daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla kapsam genişleten KOSGEB tarafından Covid19 salgınından etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere yönelik olarak 2021 yılında 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi' başladığını kaydeden Müdür Gür, ''Projenin amacı; imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid19 salgınının yoğun olduğu diğer sektörlerdeki Mikro ve Küçük İşletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. Proje kapsamında KOSGEB tarafından hazırlanan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile; imalat, bilgisayar programlama, bilimsel ArGe sektörleri ve Covid19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki Mikro ve Küçük İşletmeler yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği sağlanacağı belirtilmiştir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabileceklerdir” dedi.
Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması veya iş değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebileceğinin altını çizen Müdür Gür, “Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki Program Bilgilendirme sayfasından ve KOSGEB Hakkari İl Müdürlüğünden alınabilecektir. Ayrıca 'EHizmetler' menüsünden 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu' menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmaları gerekmektedir. Program son başvuru tarihi 31 Mart 2022 son olarak belirlenmiştir'' ifadelerine yer verdi.

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