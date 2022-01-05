Hakkari'deki evlat nöbetinde 24'üncü hafta



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin başlattığı eylem, 24'üncü haftada da sürdü. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan aileler, HDP binasına kadar yürüdü. Oğlu 13 yaşındayken kaçırılan Nihal Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım" dedi.

Hakkari'de çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 24'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüdü. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atan aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasında HDP'liler de yüksek sesle müzik açıp, eylemi engellemeye çalışırken, aileler yine slogan atarak tepki gösterdi.

'ÇOCUKLARIMIZA KAVUŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Ortak basın açıklamasını, oğlu 13 yaşındayken kaçırılan Hakkarili Nihal Çiftçi yaptı. Ailelerin, çocuklarına kavuşacakları günü beklediklerini belirten Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Bunu herkes biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak, evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-01-05 15:22:28



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