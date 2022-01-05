Hakkari'de evlatları dağa kaçırılan ailelerin eylemi sürüyor

Hakkari’de PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi 24’üncü haftada da devam etti.

Hakkari’de iki haftada bir cuma günleri HDP binası önünde eylem yapan aileler, HDP tarafından açılan yüksek sesli müzik nedeniyle açıklamalarını uzak bir noktada yapmak zorunda kaldı. Eylemin 24'üncü haftasında ellerinde pankart, döviz ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK’, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde sloganlar atıp, dağdaki çocuklarına çağrıda bulundu.

Burada aileler adına açıklamada bulunan Nihal Çiftçi isimli anne, çocuklarına seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi. Yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik çağrısı yaptıklarını belirten Çiftçi, "Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. Teröre lanet ediyoruz. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır. Bizlere katılı ve bu haklı devamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır" dedi.

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