Yüksekova'da yoğun sis

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Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.

İlçede geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuk başladı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, bugün de yoğun sis etkili oldu. İlçe merkezini kaplayan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü. Trafiğe çıkan sürücüler de araçlarıyla düşük hızda ilerledi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-01-07 09:57:18



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