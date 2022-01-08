Derecik’te kış günü ağaçlar çiçek açtı Çevre iller kar altındayken, Derecik’te bahar havası yaşanıyor

– Türkiye’deki birçok il karla mücadele ederken, Hakkari’nin Derecik ilçesinde bahar havası yaşanıyor. Bölgedeki yeni dünya ağaçları çiçek açtı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde çetin ve zorlu hava koşulları hayatı olumsuz etkilerken, Derecik ilçesinde ise bahar mevsimi yaşanıyor. İran ve Irak sınırında bulunan ve Irak ikliminin hakim olduğu Derecik ilçesinde yeni dünya ağaçları çiçek açtı. Her yerde vatandaşların çetin geçen kış şartlarıyla mücadele ettiğini söyleyen Fevzi Durmaz, Derecik’te ise bahar mevsimi yaşandığını belirtti. Durmaz, “Yeni dünya ağacı bizim bölgedeki hemen hemen her evin bahçesinde bulunur. İlkbaharda meyvesinden kış aylarında ise çayından faydalanıyoruz. Yeni dünya ağacı kışın çiçek açar. Birçok böceğin besin kaynağı haline geldi. Özellikle Derecik bölgesinde arıcılık faaliyetleri yaygın olduğu için bal arıları nektarını bu çiçeklerden alır. Aynı zamanda çiçek ve yapraklarında da şifa bulunur. Çiçek ve yapraklarını kurutup çay haline getiriyoruz. Birçok derde şifa kaynağı oluyor. Hakkari'nin diğer ilçelerinde hava sıcaklığı eksilerde iken, burada bahar havası yaşanıyor. Bizim Derecik ilçesi Doğu Anadolu'dan bağımsız. Tam olarak Akdeniz iklimini yaşıyoruz" dedi.

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