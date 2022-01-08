Hakkarili miniklerden 'C Vitamini Şenliği'

– Hakkâri’deki Mustafa Kemal Paşa Anaokulu, kış mevsiminde yaygın olarak rastlanan gribal rahatsızlıkların önüne geçmek ve sağlıklı yaşama yönelik farkındalık oluşturmak için ‘C Vitamini Şenliği’ düzenledi.

İnce motor kas gelişimlerini desteklemek için çocukların kendi portakal sularını kendilerinin hazırladıkları şenlikte, sağlıklı yaşam için nelere dikkat edilmesi gerektiği, sağlıklı beslenmenin önemi ve vücudumuz için gerekli besinler ve vitaminler hakkında bilgilendirme yapıldı. Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmenlerin C vitamininin önemini, pandemi sürecindeki katkılarını böyle eğlenceli bir etkinlik aracılığıyla pekiştirerek çocuklara aşıladığını belirterek, “Çocuklarımızın hastalıklara karşı direnç kazanmalarını sağlamak ve onları bilinçli bir nesil olarak geleceğe taşımak, en önemli görevlerimizdendir. Bu kapsamda, okul öncesinden başlayarak sağlıklı beslenme kültürünü eğitim süreçlerine dahil etmek olmazsa olmazımızdır. Okul sağlığı kültürü ile öğrencilerimizin; ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmalarını hedefliyoruz” dedi.

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