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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatılardaki buz sarkıtları 4 metreyi buldu

İHA

Çatılardaki buz sarkıtları 4 metreyi buldu

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının boyları 4 metreyi buldu.
Yüksekova'da haftalardır etkili olan sis ve dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Havaların geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçedeki birçok binanın çatısında boyu 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Özellikle evlerin balkonları ve camların önlerini buzların kapatması ise görenleri şaşırttı.
İlçe sakinleri, bu sene kar yağışının az olduğunu fakat soğuk havanın geçen senelere oranla daha fazla olduğunu belirtti. 4 metreyi bulan buz sarkıtları karşısında şaşkınlığını gizlemediğini belirten Zafer Bozkurt, “Yüksekova’da geceleri hava sıcaklığının eksi 20 derecenin altına düşmesiyle adeta hayat durma noktasına geliyor. Dondurucu soğuklardan dolayı buz sarkıtlarının boyları 4 metreyi aşıyor” dedi.

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