Hakkari’de denetim üyelerine seminer

Hakkari'de; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 'Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü' kapsamında; kantin, yemekhane ve gıda işletmeleri denetiminde yer alan görevli öğretmenlere seminer verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen seminere Hakkari İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı. 'Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü' kapsamında verilen seminerde; okul çevresi dahil, sağlığı olumsuz olarak etkileyen her türlü etmenin denetimi ile okulda çalışanların ve öğrencilerin sağlıklarının en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.

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