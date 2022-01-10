Yüksekova'da yoğun kar yağışı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar KAPLAN/ YUKSEKOVA (Hakkari),(DHA) HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürüdürüyor.

Yüksekova ve çevresinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan soğuk hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10 sanitmetreyi buldu. Kar yağışının ardından ekipler de yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki kar yağışının aralıklarla süreceğini belirtti. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-01-10 15:27:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.