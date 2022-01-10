Hakkari’de 95 yerleşim yerinin yolu kapandı

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Hakkari’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 95 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saat 16.30 itibarı ile Hakkari genelinde 26 köy ve 69 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

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