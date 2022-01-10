Silah kazasında hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde silah kazası sonucu vefat eden polis memurunun naaşı memleketine uğurlandı.

Silah kazası sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Ferhat Özcan için İl Emniyet Müdürlüğünde uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın da katıldığı törende, polis memurunun naaşı memleketine uğurlandı.

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