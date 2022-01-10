Yüksekova-Van karayolunda 20 tır mahsur kaldı

– YüksekovaVan karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 tır mahsur kaldı.

Yüksekova'da öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, akşam saatlerinde 20 tır kaygan yoldan dolayı karayolunda mahsur kaldı. YüksekovaVan karayolunda etkisini arttıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kalırken, bazı tırlar ise yoldan çıkarak kara saplandı.

Sisin de hakim olduğu karayolunda sürücüler, tır şoförleri ise karla mücadele ekiplerin kurtarmasını beklediler. 2 saattir yolda mahsur kaldıkların belirten Mehmet Salih Atmar, "Biz yolların iyi olduğu diye yola çıktık şuan kar tipi nedeniyle mahsur kaldık. Yolda 10 santimden fazla kar var yerde. Burada 20 tır yolda mahsur kalmış. Biz de ekiplerin yardımını bekliyoruz’’ dedi.

Van istikametine gideceğini belirten Erkan Balcı, ’’Tırcı arkadaşımız aracı kaydığı için bizde burada onunla beraber mahsur kaldık. Ekiplerin bizi kurtarmasını bekliyoruz. Çok sayıda tır burada mahsur kalmış durumda" ifadelerini kullandı.

Yolculuk halindeyken mahsur kaldıklarını belirten Nevzat Alter ise ’’Az bir kar yağmasına ve araçların zincirli olmasına rağmen çıkamıyorlar. İnşallah kısa sürede çıkarız burada. Çünkü böyle giderse çok sayıda araç mahsur kalacak’’ şeklinde konuştu.

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