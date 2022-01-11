İHA Muhabiri Metin Tek’e başarı plaketi verildi

Hakkari Gazeteciler Cemiyetinin hazırladığı ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ programı kapsamında İhlas Haber Ajansı Yüksekova Muhabiri Metin Tek’e başarı plaketi verildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Hakkari Gazeteciler Cemiyeti tarafından program düzenledi. Bir otelde yapılan programa, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, STK temsilcileri, avukatlar, iş adamları, kanaat önderleri ve gazeteciler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın gazetecilere hediyeler vermesiyle devam etti. Daha sonra Hakkari Gazeteciler Cemiyeti tarafından gazeteciler ve idarecilere plaket verildi.

Programda İhlas haber Ajansı Yüksekova Muhabiri Metin Tek başta olmak üzere Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Halkın Sesi Gazetesi Sahibi Ali Yiğit, Yüksekova Haber Gazetesi Sahibi Necip Çapraz, Yüksekova Gündem Sahibi Musa Düzenci ve program sunucusu Nevzat Alter’e başarı plaketi verildi.

Program, verilen yemek ve müzik ziyafeti ile son buldu.

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