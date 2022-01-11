Hakkari'de 58 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 58 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Hakkari merkezde 12 köy ve 40 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 1 köy ve 5 mezra olmak üzere 58 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, yolların yeniden açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

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