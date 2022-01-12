Hakkari'de dağcılar, 3 bin 50 rakımlı zirveye tırmandı



Behçet DALMAZ/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği öncülüğünde, aralarında kadınların da bulunduğu 6 dağcı, 3 bin 50 rakımlı Şivekür Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi.

TDF Hakkari İl Temsilciliği organizasyonuyla 2022 yılı kış faaliyetleri kapsamında, dağ tırmanışı gerçekleştirildi. İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığında bir araya gelen, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'ne (CİSAD) üye, aralarında kadınların da bulunduğu 6 dağcı, Hakkari'de hafta sonu tırmanışa başladı. Tepeden sırt hattını kullanarak, Mergabütan Yaylası ve buradan da 3 bin 50 rakımlı Şivekür Dağı'na çıkan dağcılar, soğuk hava nedeniyle zaman zaman ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, Hakkari'nin karla kaplı dağlarına dikkat çekmek için sık sık doğa yürüyüşleri yaptıklarını belirterek, "6 dağcı arkadaşımızla pazar günü Hakkari merkezden başlattığımız yürüyüşümüz geliş gidiş 22 kilometre sürdü. 6 saatte karla kaplı dağları yürüyerek zirve yaptık. İlimiz doğa harikası bir yer. Herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Behçet DALMAZ

2022-01-12 10:53:03



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