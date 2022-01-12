Hakkarigücü Spor - Fatih Karagümrük: 1-1

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 5'inci haftasında B Grubu ekiplerinden Hakkarigücü Spor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan maçı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda taraftar izledi. Karşılaşmanın 1'inci dakikasında Saratu'nun attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Hakkarigücü Spor, 27'nci dakikada Adam Jereko'nun kaydettiği golle beraberliği yakaladı: 1-1. Bu dakikalardan sonra konuk takıma karşı daha üstün bir oyun sergileyen Hakkarigücü Spor, yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karşılaşmayı takip edenlerden görüntüler

-Maçtan genel ve detaylar

-Futbolcuların gol sevinçleri

-Tarataftarlardan detaylar

DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-01-12 16:00:53



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