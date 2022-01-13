Hakkari’nin tiyatro ekibi 3 ilde sahne aldı

Hakkâri Gençlik Merkezi bünyesindeki 1001 Sanat Tiyatro Topluluğu, “‘Darısı Başımıza’ adlı oyunla Hatay, Adana ve Mersin’deki sanatseverlerle buluştu.

Hakkâri Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, 3 değişik ilde sanatseverlerle buluştuklarını söyledi. Müdür Uçar, "Oyun öncesinde güzel sanatlar eğitmenimiz ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu resim ve el sanatları sergimiz misafirler tarafından büyük ilgi gördü. Hatay, Adana ve Mersin’de oyununu sergileyen bu güzel ekibin bir sonraki hedefi de farklı illerde oyunlarını sergileyip yeni kütüphanelerin oluşmasına katkı sağlamaktır. ‘1 Kitap 1001 Sanat’ adıyla projelendirdiğimiz ve profesyonel genç tiyatrocularımızdan oluşan 1001 Sanat Tiyatro Topluluğu ile duygu ve düşüncelerimizi en iyi şekilde sanatla yansıtmaya çalışıyoruz. Ülkemizde ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ sloganıyla ‘1 Kitap 1001 Sanat’ projesiyle sanatseverlerle buluşmaya devam edeceğiz. Başarılı ekibin farklı illerde sanatseverlerle buluşmasına vesile olan Hakkâri Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emin Yıldırım, projeyi yöneten ve her konuda sonsuz destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

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