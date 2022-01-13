Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapadı

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Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı 8 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresi karla mücadele ekibi, belde yolları başta olmak üzere köy ve mezra yollarında çalışmaların aralıksız olarak sürdürüyor.

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