Kronik böbrek hastasının evi sular altında kaldı

Hakkari'de kronik böbrek yetmezliği hastası Ömer Ali Çıtak'ın evi kar suları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası Ömer Ali Çıtak, son günlerde belirli aralıklarla etkisini sürdüren karla karışık yağmur nedeniyle evinde hasar meydana geldiğini söyledi. Çıtak, "3 çocuğum var. Kronik böbrek yetmezliği hastasıyım. Maddi durumum iyi değil. 11 yıldır babama ait evin teras katında kalıyorum. Su sızdıran çatı terasını onaracak imkanım olmadığı için kar ve yağmur suları olduğu gibi evin içine giriyor. Soğuk kış günlerinde evimiz kullanılamaz hale geldi. Perişan durumdayız. Teras katının onarılması için destek bekliyorum" dedi.

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