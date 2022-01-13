Hakkari'de, çuvallar içinde 100 tek kırma av tüfeği ele geçirildi

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Abdullah KAYA/ DERECİK (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, ihbarla harekete geçen jandarma ekipleri, araziye 6 çuval içinde gizlenen 100 tek kırma av tüfeği ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derecik ilçesine bağlı Güney Mahallesi'ndeki kırsal alanda silahlar olduğu ihbarını aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide arama yaptı. Araziye 6 çuval içinde gizlenen 100 tek kırma av tüfeği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Abdullah KAYA

2022-01-13 15:45:17



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