Minibüsün üzerine kaya düştü: 3 yaralı

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Hakkari'de seyir halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düşmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, HakkariVan karayolu üzerinde bulunan kent girişindeki seyir tepesi yakınlarında meydana geldi. Hakkari'ye gelmekte olan ve içerisinde 7 kişi bulunan 63 VP 962 plaka minibüsün üzerine kaya parçaları düştü. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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