Esendere Belediyesinden 'hoş geldin bebek' seti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla yeni doğan bebekler için “Hoş Geldin Bebek Seti” oluşturdu.

İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi, bir ilke daha imza atarak beldede yeni dünyaya gelen tüm bebeklerinin ilk ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Açıklamalarda bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, 'Küçük Bir Hediye, Büyük Bir Mutluluk' sloganıyla bir kampanya başlattıklarını belirterek, “Kampanya kapsamında anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla yeni doğan bebeklere yönelik ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ oluşturduk’’ dedi.

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