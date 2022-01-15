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Hakkari’de 109 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

İHA

Hakkari’de 109 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de kar yağışı nedeniyle 109 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, saat 08:30 itibarı ile 22 köy, 87 mezra olmak üzere 109 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını, yolların yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.

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