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Yüksekova STK temsilcileri: “Herkesi barışa davet ediyoruz”

İHA

Yüksekova STK temsilcileri: “Herkesi barışa davet ediyoruz”

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, geçtiğimiz günlerde ilçede iki grup arasında yaşanan kavganın ardından “Herkesi barışa davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan kavganın ardından STK temsilcileri bir araya gelerek açıklama yaptılar. Yapılan açıklamada, ''Bilindiği üzere birkaç gün önce ilçemizde vuku bulan tatsız ve şiddet içeren bir kavga yaşandı. Esnaf ve sanatkarımızın, dolayısıyla halkımızın yoğun olarak bulunduğu çarşı merkezinde büyük bir paniğe neden olduğu gibi sonuçta 4 vatandaşımızın yaralanmasına sebep olmuştur. Olayın oluşundan itibaren ilçemizde bir gerilim ve tedirginlik ortaya çıkmıştır. Sadece taraflar arasında değil, tüm ilçemizde ve civar komşularda da bu hissedilir boyuta gelmiştir. Bilinmelidir ki tüm kavgaların gelip durduğu yer uzlaşı ve netice itibarıyla barıştır. Bunun için başından beri takipçisi olduğumuz bu nahoş meselenin de varacağı yer barış olmalıdır. Kavgadan kimse fayda görmez, bilakis her kesim zarar görür. Kolay kolay büyümüyor çocuklarımız. Çocuklarımızı bırakın kaybetmeyi, tırnağına zarar gelmesini kabul edemeyiz. Bu vesile ile halkımızın gerilimi tırmandıracak tüm tutumları uyarması, tarafları sükunete davet etmesi, barışmaya götürecek yöntemler geliştirmesi beklentimizdir” denildi.
Taraflardan birbirlerine el uzatarak barışmaları istenen açıklamada, “Unutulmamalıdır ki en büyük erdem, yürek affedendir. Barışa giden, el uzatan, kucaklayan taraflar olacağınızdan hiç şüphemiz yoktur. Biz esnaf ve sanatkarlar ve tüm STK’lar olarak, kavganın taraflarından bu yönlü beklenti içindeyiz. Ayrıca üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi beklentiyi de karşılamaya hazır olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Başta yaralılara bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dilerken, birlik ve beraberlik içinde mutlu ve müreffeh ilçemize kavuşmayı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

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