Yüksekova'da 7 kilo eroin ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta şanzımana zulalanmış 7 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada araç şanzımanı içerisine zulalanmış 7 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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