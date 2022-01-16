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Hakkari'de okullar tatil edildi

İHA

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Hakkari'de okullar tatil edildi

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır" dedi.

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