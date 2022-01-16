Ambulans kara saplandı, Abdurrahim bebek 4 saatte hastaneye ulaştırıldı



Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari),(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yüksek ateş sonucu rahatsızlanan Zehra ve Yasin Kırmızıtaş çiftinin 18 aylık bebekleri Abdurrahim'i almaya giderken kara sağlanan ambulans ve içerisindeki sağlık ekibi, bölgeye giden karla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Mahalle yolunun açılmasıyla Abdurrahim bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Değerli Köyü'nün Kücüyük Mezrası'nda yaşayan Zehra ve Yasin Kırmızıtaş çiftinin 18 aylık bebekleri Adurrahim, yüksek ateşle aniden rahatsızlandı. Mezra yolunun kapalı olması nedeniyle, yakınları durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine yola çıkan ekiplerin içinde bulunduğu ambulans, mezra yolunda kara saplandı. Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede mezra yoluna gelen ekipler, sağlık ekiplerini kurtardıktan sonra yolu açmaya başladı. Yolun açılmasıyla ekipler, 4 saat süren kurtarma operasyonu sonucu mezraya ulaşarak Abdurrahim bebeğe ulaştı. İlk müdahalesi evinde yapılan bebek, daha sonra ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Zehra Kırmızıtaş, bebeğini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, "Dün akşamdan beri bebeğimin ateşi yüksek olunca sağlık ekiplerine haber verdik. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu kapalıydı. Sağlık ve karla mücadele ekipleri gelerek bebeğimi evden alıp, hastaneye ulaştırdı. Allah herkesten razı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-01-16 17:22:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.