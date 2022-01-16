Hakkari'de okullara 'kar' tatili

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitimöğretime yarın 1 günlük süreyle ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul, liselerde eğitimöğretime 17 Ocak Pazartesi günü 1 günlük ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-01-16 17:56:43



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