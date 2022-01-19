Hakkari'de 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle halen kapalı olan 20 köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, onlarca köy ve mezra yolunu ulaşıma açtıklarını belirterek, kapalı olan 7 köy ve 13 mezra yolu olmak üzere 20 yerleşim yerindeki karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Olumsuz hava şartlarına rağmen geceli gündüzlü çalışmalarını ifade eden yetkililer, kapanan yolların açılması için ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını kaydettiler.

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