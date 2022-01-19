Çatı katıda çıkan yangın korkuttu

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Hakkari'de 6 katlı bir binanın çatı katında gece yarısı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Merzan Mahallesi’nde gece yarısı Er Apartmanı’nın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, çatı katındaki yangını söndürmeyi başardı.

Maddi hasarlı yangında can kaybı yaşanmazken, 10 nüfuslu şehit babası Yusuf Er'in evi ise kullanılamaz hale geldi.

Soğuk kış günlerinde evsiz kalan Er ailesi, yetkililerden destek istedi.

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