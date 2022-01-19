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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatı katıda çıkan yangın korkuttu

İHA

Hakkari'de 6 katlı bir binanın çatı katında gece yarısı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çatı katıda çıkan yangın korkuttu

Hakkari'de 6 katlı bir binanın çatı katında gece yarısı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Merzan Mahallesi’nde gece yarısı Er Apartmanı’nın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, çatı katındaki yangını söndürmeyi başardı.
Maddi hasarlı yangında can kaybı yaşanmazken, 10 nüfuslu şehit babası Yusuf Er'in evi ise kullanılamaz hale geldi.
Soğuk kış günlerinde evsiz kalan Er ailesi, yetkililerden destek istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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