Şemdinli'de kayboldukları öne sürülen 3 İranlıdan 6 gündür haber alınamıyor

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinden yaya olarak ülkelerine gitmek için yola çıkan 3 İranlıdan 6 gündür haber alınamıyor. Olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle bölgedeki arama çalışmalarına 2 gün önce ara verilirken, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, "Hava açıldığı zaman devletimizin de imkanlarıyla, her türlü imkan sağlanacak ve akıbetleriyle ilgili inşallah bilgi alınacaktır" dedi.

Şemdinli'ye gelen İran uyruklu Barzan Mihendi, Eshed Seydaniferd ve Behlül Seydaniferd, İran'ın Urmiye kenti Mirgever ilçesine gitmek için 13 Ocak'ta yaya olarak yola çıktı. Tekeli köyünün Tanyolu mezrasından yola çıkan 3 kişiden bir daha haber alınamadı. İran'daki yakınlarının ve bölge halkının verdiği bilgilerle arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Hava şartları ve çığ riski nedeniyle çalışmalara 2 gün önce ara verildi.

'AKIBETLERİYLE İLGİLİ NET BİLGİ YOK'

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ile AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar da geldikleri Tekeli köyü Tanyolu mezrasında incelemelerde bulundu. Dağlık bölgenin hava şartları nedeniyle halen tehlikeli olduğunu belirten Başkan Tahir Saklı, halkı bölgeye gitmemeleri konusunda uyardı. Gerekli çalışmaların yapıldığını ve yapılacağını belirten Saklı, "Geçen perşembe günü iddialara göre 3 İran vatandaşı, buradan İran'a gitmek üzere yola çıkmışlar. Fakat bir haftadan beri akıbetleriyle ilgili net bir bilgi yok. Bizler de bu insanların akıbetleriyle ilgili köylülerden net bilgi almak için Tanyolu mezrasına geldik. Bölgede gerçekten kar kalınlığı çok yüksek, özellikle bu bölgelere girmek hem riskli hem de tehlikelidir. Vatandaşımızı sükunete davet ediyoruz. Özellikle şu 23 gün içinde devletimiz zaten her türlü tedbiri almıştır. Öğleden sonra da yağışlar başlayacağı için insanlarımızın bölgeye girmemelerini, biraz daha sabretmelerini öneriyoruz. Hava açıldığı zaman devletimizin de imkanlarıyla, zaten her türlü imkan sağlanacak ve akıbetleriyle ilgili inşallah bilgi alınacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR

2022-01-19



