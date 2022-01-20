Yüksekova’da araçlar kara gömüldü

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, park halindeki araçlar kar altında kaldı.

Meteorolojinin uyarılarından ardından ilçede kar yağışı yeniden başlarken, park halindeki araçlar kar altında kaldı. Yoğun kar yağışının hakim olduğu Yüksekova’da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yol açma çalışmaları aralıksız devam eden Yüksekova’da, belediye, Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliğinin ekipleri ve İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi ekipleriyle caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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