Şemdinli’de trafik kontrolleri sıklaştırıldı

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe dışına çıkacak sürücüler uyarılıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, etkili olan kar yağışı nedeniyle Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe girişinde trafik kontrol noktasında sürücülerin bilgilendirildiğini belirterek, “Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları gerekir. Trafiğe çıkmaları halinde zincir kullanmaları, muhtemel risk oluşturabilecek yolculuklardan kaçınmaları gerekiyor” dedi.

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