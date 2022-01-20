Yüksekova buz kesti Okulların tatil edildiği ilçede dereler dondu, çatılardaki buz sarkıtları 2 metreyi buldu Çatılarda biriken kar kütleleri temizlenmeye başlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesiyle her yer buz kesti. Çatılardaki buz sarkıtların boyu 2 metreyi bulurken, biriken kar kütleleri ise temizlenmeye başlandı.

Yüksekova’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçe merkezinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken, hayat adeta durma noktasına geldi. Etkili olan soğuklar nedeniyle ilçe merkezinden geçen Büyük Çay Deresi tamamen donarken, ev ve binaların çatılarında ise 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Yüksekova Belediye karla mücadele ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını gece gündüz sürdürürken, esnaf ise çatılarında biriken karları temizledi.

Havanın çok soğuk olduğunu belirten Lokman Geylani isimli esnaf, “İlçemizde kaç gündü kar yağışı vardı ve bununla beraber soğuk havalar hakim olmaya başladı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. Esnaf olarak çatılarımızda biriken karı temizliyoruz. Son birkaç gündür havalar gerçekten çok soğuk, insanlar dışarı çıkmaya çekiniyor. İlçemiz içerisinde geçen dere de tamamen buzla kaplanmış ve bu da ne kadar soğuk olduğunun aslında kanıtıdır'' dedi.

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