Yüksekova buz kesti Okulların tatil edildiği ilçede dereler dondu, çatılardaki buz sarkıtları 2 metreyi buldu Çatılarda biriken kar kütleleri temizlenmeye başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova buz kesti Okulların tatil edildiği ilçede dereler dondu, çatılardaki buz sarkıtları 2 metreyi buldu Çatılarda biriken kar kütleleri temizlenmeye başlandı

İHA

Yüksekova buz kesti Okulların tatil edildiği ilçede dereler dondu, çatılardaki buz sarkıtları 2 metreyi buldu Çatılarda biriken kar kütleleri temizlenmeye başlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesiyle her yer buz kesti. Çatılardaki buz sarkıtların boyu 2 metreyi bulurken, biriken kar kütleleri ise temizlenmeye başlandı.
Yüksekova’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçe merkezinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken, hayat adeta durma noktasına geldi. Etkili olan soğuklar nedeniyle ilçe merkezinden geçen Büyük Çay Deresi tamamen donarken, ev ve binaların çatılarında ise 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Yüksekova Belediye karla mücadele ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını gece gündüz sürdürürken, esnaf ise çatılarında biriken karları temizledi.
Havanın çok soğuk olduğunu belirten Lokman Geylani isimli esnaf, “İlçemizde kaç gündü kar yağışı vardı ve bununla beraber soğuk havalar hakim olmaya başladı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. Esnaf olarak çatılarımızda biriken karı temizliyoruz. Son birkaç gündür havalar gerçekten çok soğuk, insanlar dışarı çıkmaya çekiniyor. İlçemiz içerisinde geçen dere de tamamen buzla kaplanmış ve bu da ne kadar soğuk olduğunun aslında kanıtıdır'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de çığdan kapanan yol 5 saatte ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de çığdan kapanan yol 5 saatte ulaşıma açıldı
Yüksekova 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de 346 yerleşim yerine ulaşım yok
YEREL HABERLER Hakkari'de 346 yerleşim yerine ulaşım yok
Hakkari kara gömüldü
YEREL HABERLER Hakkari kara gömüldü
Hakkari'de 346 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 346 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Irak sınırındaki sahipsiz at dondu
YEREL HABERLER Irak sınırındaki sahipsiz at dondu
VEDAŞ ekiplerinin eksi 30 derecede zorlu çalışması
YEREL HABERLER VEDAŞ ekiplerinin eksi 30 derecede zorlu çalışması
Şemdinli’de trafik kontrolleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Şemdinli’de trafik kontrolleri sıklaştırıldı
Hakkari’deki fırınlarda gramaj denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’deki fırınlarda gramaj denetimi
Yüksekova’da araçlar kara gömüldü
YEREL HABERLER Yüksekova’da araçlar kara gömüldü
Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma kapatıldı
Yüksekova'da durdurulan araçta 'Tipi' ve 'Pars', 39 kilo eroin buldu
YEREL HABERLER Yüksekova'da durdurulan araçta 'Tipi' ve 'Pars', 39 ...
Yüksekova'da durdurulan araçta 'Tipi' ve 'Pars', 39 kilo eroin buldu
YEREL HABERLER Yüksekova'da durdurulan araçta 'Tipi' ve 'Pars', 39 ...
Yüksekova'da aracın marşbiyel kısmından 39 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER Yüksekova'da aracın marşbiyel kısmından 39 kilo eroin ...
Hakkari’de okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Hakkari’de okullar tatil edildi
Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 40 öğrenci, 3 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 40 öğrenci, ...
Şemdinli'de kayboldukları öne sürülen 3 İranlıdan 6 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Şemdinli'de kayboldukları öne sürülen 3 İranlıdan 6 ...
Tipide mahsur kalan 40 öğrenci kurtarıldı
YEREL HABERLER Tipide mahsur kalan 40 öğrenci kurtarıldı
Kayıp 3 İran vatandaşından haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kayıp 3 İran vatandaşından haber alınamıyor
Kur’an muhafızları kayak merkezinde buluştu
YEREL HABERLER Kur’an muhafızları kayak merkezinde buluştu
Çatı katıda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Çatı katıda çıkan yangın korkuttu
Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
YEREL HABERLER Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
Hakkari'de 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüş yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüş yerleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.