Hakkari'de çığdan kapanan yol 5 saatte ulaşıma açıldı (2)

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ÇIĞ DÜŞTÜ, KAR ALTINDA KALAN ARAÇ ÇIKARILDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesinin Kamışlı köyü Yeşildere mezrası yoluna çığ düştü. Bu sırada, köye doğru hareket halindeki hafif ticari araç, kar yığını altında kaldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, durumu Karayolları Karla Mücadele ekiplerine bildirdi. Çığ bölgesine gelen ekipler, kısmen kar yığınları altında kalan hafif ticari aracı çıkardı, sürücünün yola devam etmesini sağladı. Bölgedeki kar yağışı ise sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-01-20 15:55:04



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