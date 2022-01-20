Hakkari'de 346 yerleşim yerine ulaşım yok (2) 

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MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLERE KUMANYA

Hakkari'de dünden beri etkili olan kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Hakkari-Şırnak arasında bağlantıyı sağlayan kara yolunun Ağaçdibi köyü mevkisinde birçok sürücü ve yolcu araçlarında mahsur kaldı. Türk Kızılay ve AFAD ekipleri de yolda kalanlara kumanya dağıttı. Ekipler, zincir takmak zorunda kalanlara da yardımcı oldu.Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-01-20 17:08:16



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