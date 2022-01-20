Hakkari'de taşımalı eğitime kar tatili

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Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 21 Ocak 2022 Cuma günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verdiği belirtildi.

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